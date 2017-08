Taxista é assassinado a tiros a poucos metros de delegacia na Cidade 2000

A vítima era pai de uma adolescente de 14 anos, assassinada no último dia 2 de agosto.

Um taxista foi assassinado a tiros no bairro Cidade 2000, em Fortaleza. O crime aconteceu no início da manhã deste sábado (12), a poucos metros do 15º Distrito Policial.





Roberto Ribeiro Martins foi baleado por dois homens em uma motocicleta. O taxista ainda foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.





A vítima era pai de uma adolescente de 14 anos, assassinada no último dia 2 de agosto. Ela foi morta junto ao namorado, que já respondia por homicídio e tráfico de drogas.