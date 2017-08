Tiago Ramos detona vereador Paulão e critica sua atitude na rede social

O vereador do PMDB de Sobral, Tiago Ramos, usou a tribuna da Câmara de Vereadores na sessão de segunda-feira e detonou seu companheiro de mandato, Vicente de Paulo (Paulão). Isso porque segundo Tiago, Paulão teria usado a rede social para criticar a sua postura como vereador por ter ido à Prefeitura em busca de melhorias para as comunidades em que representa ou que teve uma boa votação. Durante o seu discurso de 25 minutos, Tiago Ramos pontuou sua fala naquilo que foi escrito pelo vereador Paulão que para não ouvir às críticas deixou o Plenário 5 de Julho e se isolou em uma das salas acompanhado de um dos assessores José Ricardo, retornando a reunião somente depois dos discursos.





O vereador José Crisóstomo entrou no assunto e tratou o tema como 'ciumeira' do Paulão e disse; "Continue fazendo o que você gosta". Zezão criticou a postura da bancada de situação do governo Ivo Gomes, que recentemente rejeitou um pedido de indicação do vereador Sargento Ailton e minutos depois a própria bancada pediu deliberação para tratar assunto do Executivo. "Bastava um voto contra, o do próprio Ailton para que a reunião não acontecesse. Mas esse preferiu acatar, num gesto de hombridade", disse Zezão.





Fonte: Wilson Gomes