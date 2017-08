TIANGUÁ: PM AGE RÁPIDO E DUPLA CRIMINOSA É PRESA APÓS BALEAR VEREADOR EM TENTATIVA DE ASSALTO

O fato aconteceu na noite deste domingo, por volta das 21h40, na BR-222, em frente ao CEASA de Tianguá, quando dois bandidos anunciaram assalto a um estabelecimento comercial. No referido estabelecimento estava o Sr. VALDECI VIEIRA DE AZEVEDO, 51 anos, Presidente da Câmara dos Vereadores de Tianguá. Houve uma reação por parte do parlamentar e o mesmo foi atingido com um tiro na perna direita.

A dupla já responde por vários crimes

Armas apreendidas em poder dos assaltantes

Em seguida os bandidos se evadiram a pé, deixando abandonada no local uma motocicleta Honda Fan 125, de cor vermelha, ano 2016/2017. O vereador foi socorrido ao hospital de Tianguá e passa bem.





Imediatamente as equipes do Ronda do Quarteirão, PMs do Raio e Batalhão de Divisas passaram a fazer diligências continuadas e conseguiram fazer a prisão dos bandidos, sendo eles:





JEFFERSON TIAGO SILVA QUEIROZ, 24 anos, solteiro, natural de Sobral-Ce, residente à Rua Elisa Pimentel, nº 856, Parque Santo Antônio, Sobral-Ce. O mesmo já responde por porte ilegal de arma de fogo, latrocínio e possui várias passagens por roubo.





FRANCISCO CAIO RODRIGUES DA SILVA, 31 anos, solteiro, natural de Sobral-Ce, residente á Rua C, nº 385, bairro Sinhá Saboia, Sobral-Ce. O mesmo já responde por crimes de roubo, ameaça, violação de domicílio, receptação e furto de veículo.





A dupla criminosa foi conduzida para Delegacia de Policia Civil de Tianguá, onde foram autuados em flagrante por tentativa de roubo e associação criminosa.





Estiveram nas diligências os PMs do Ronda do Quarteirão 2º SGT Lemos, SD Barros e SD Fabrício, com apoio da Equipe RAIO e Batalhão de Divisas.





Fonte: Ibiapaba 24 horas