TRAGÉDIA EM SANTA QUITÉRIA: MÃE E FILHO MORREM ATROPELADOS POR UM ÔNIBUS EM FRENTE A ESCOLA DE LOGRADOURO

Eles foram atingidos enquanto o motorista fazia uma manobra em marcha ré, após ter deixado alunos na escola.

Um acidente matou uma mulher e o filho de três anos na manhã desta segunda-feira (14), no município de Santa Quitéria, a 222 quilômetros de Fortaleza. Os dois foram atropelados por um microônibus de transporte escolar que presta serviço para a prefeitura da cidade.





O motorista tinha acabado de deixar os alunos em uma escola, quando saiu de ré e atropelou Edna Mesquita Tomé, de 22 anos, e Juan Pedro Tomé. Ela morreu ainda no local do acidente, por conta do impacto. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu antes mesmo de chegar ao hospital.





O motorista se apresentou n a delegacia, prestou depoimento e foi liberado. A polícia permanece investigando o caso.





Fonte: G1