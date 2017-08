Turista crítica taxa cobrada por dia de permanência em Jericoacoara

Turista de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, criticou em rede social, a cobrança de taxa de "turismo sustentável", no valor de R$ 5,00 por dia de permanência na Vila de Jericoacoara.





De passagem por Jijoca de Jericoacoara, o turista diz que está mudando o roteiro, que tem muitos outros lugares interessantes para conhecer, que não cobram nada.





Em 01/08, a secretaria de finanças do município expediu ofício circular aos hotéis, pousadas e similares comunicando a implementação da taxa, conforme diz a lei complementar n° 107/2015.





Via O Acaraú