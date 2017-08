ÚLTIMA HORA: POLÍCIA CIVIL APREENDE MAIS DE 600 QUILOS DE DROGAS

Três homens foram presos. Entorpecentes foram encontrados em Fortaleza e em Maracanaú.

Aproximadamente 600 quilos de drogas foram apreendidos pela Polícia Civil, em duas ações desenvolvidas pela Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), na última quinta-feira (10). Em um dos locais, onde foi apreendida a maior quantidade de entorpecentes, os policiais civis encontraram as drogas no forro da casa. No total, foram três pessoas presas. O resultado do trabalho policial foi divulgado em coletiva de imprensa, realizada nesta sexta-feira (11).





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foram quase 500 quilos de maconha, além de 50 gramas de cocaína, 280 gramas de crack, 15 munições calibre 12 e duas balanças de precisão, encontrados com Francisco de Assis de Castro Braga, 36, e Jeová da Silva, 44. Apenas o primeiro tinha passagem pela polícia, por receptação.





A maior quantidade de drogas foi apreendida no bairro Bom Jardim, na casa onde estavam Francisco de Assis de Castro Braga (36) – com passagem pela Polícia por receptação; e Jeová da Silva (44) – sem antecedentes. Francisco revelou que em outro imóvel, situado na Rua C, também no bairro Bom Jardim, era o ponto onde estava o restante dos entorpecentes.





O restante da droga foi apreendida em Maracanaú, com a ajuda de denúncia anônima. Segundo a secretaria, 85 quilos de maconha, 920 gramas de cocaína e 120 de crack foram encontrados em um oficina, na Rua José Holanda do Vale. Conforme Patrícia Bezerra, titular da DCTD, o local funcionava como laboratório de drogas. Francisco Danilo Rodrigues da Silva, 18, conhecido como “Bidinho”, foi preso e conduzido para a DCTD.





A Polícia Civil mantém as investigações no intuito de prender outras pessoas envolvidas no esquema criminoso.