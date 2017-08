URGENTE: Ídolo do Barcelona é acusado de envolvimento com tráfico de drogas

Rafael Marquez teria ligações com traficante ligado a cartéis mexicanos.

Rio - O zagueiro Rafa Marquez, ídolo da seleção mexicana e do Barcelona pode estar prestes a enfrentar um adversário diferente em sua carreira. Segundo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o jogador tem ligações com o tráfico de drogas e estaria entre 22 nomes a serem sancionados pelo país.





A informação foi divulgada pelo próprio órgão do governo americano, em seu Twitter oficial. Raul Flores Hernandez, suspeito de tráfico de drogas e que tem conexões com cartéis mexicanos, seria o chefe da organização e teria ligações financeiras com Rafa Marquez.





O defensor pode ser considerado um dos maiores jogadores de toda a história do futebol mexicano. Com 38 anos, ainda segue tendo convocações para a seleção do país, pela qual já acumula mais de cem partidas.





Além disso, Marquez também teve passagem bem-sucedida pelo Barcelona, clube onde passou sete anos, muitos deles como titular ao lado do espanhol Carles Puyol, lenda blaugrana.