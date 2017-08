URGENTE! VAMOS AJUDAR

"Boa tarde, estou precisando de 100 doadores de sangue, para Felicio Melo Braga (15 anos - Residente de Santa Quitéria ) que se encontra no Hospital Regional Norte, precisa de uma cirurgia de urgência para a retirado do baço devido às suas plaquetas estarem em 8 mil, um número muito baixo com risco de hemorragia a qualquer momento, ele não pode sair do leito pois pode se irreversível a sua hemorragia, com um alto risco de morte.









Doações no H

emoce até SÁBADO às 11 hrs.

Repassem para todos os contatos e grupos, peço ajuda de todos.

Desde de já, agradeço a atenção de todos, obrigada.





Em caso de dúvidas: whats (88) 994615353 - Jéssica "