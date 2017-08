VAMOS AJUDAR: MARIA TEIXEIRA PROCURA FAMILIARES DE SEU PAI NA CIDADE DE SOBRAL

"Boa tarde!





Sou Maria Luiza Teixeira, filha de Fernando Luís Teixeira (único sobrenome dele) estou procurando a família do meu pai que mora em Sobral. Assim ele nos dizia que seus pais moravam perto do mercado e do terminal rodoviário. O nome de seus pais era Júlio e Maria Luísa Teixeira. Falava de um irmão chamado Francisco. Não havia mais detalhes. Meu pai sempre escondeu seu passado. Nunca sabemos o motivo. Pois ele nunca falava neles. Ele morreu em 2012. E desde então uma força me impulsiona a procurar pela família dele. Esta rede social é minha última esperança."