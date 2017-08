VEÍCULO ABANDONADO NA VIA PÚBLICA PREOCUPA...

Veja mais sobre:

Um veículo abandonado na Rua Maestro José Pedro, esquina onde funcionava o SINE IDT de Sobral está trazendo medo às pessoas que passam pelo local e moram nas proximidades. O veículo está servindo para usuários de droga entrarem no veículo e se esconderem. Há também risco de pessoas mal intencionadas se abrigarem no local para assaltos e outros delitos.Também há o risco de o veículo acumular água em seu interior e virar criadouro de mosquitos.O veículo se trata de um GM Vectra GLS de placas LWP4080, veículo com emplacamento de Fortaleza/CE, comprado no Piauí. Veículo ano 1996.Por motivo de segurança não divulgaremos dados do proprietário, mas este tem registro de residir em Fortaleza.É necessário a Prefeitura realizar junto com o Detran o recolhimento deste veículo que causa transtornos ao moradores próximos e causa riscos.