VEREADORES QUE APROVARAM LEI QUE CEDE SEGURANÇA DE GUARDAS MUNICIPAIS A EX-PREFEITOS DE SOBRAL

Vereadores de Sobral, na Região Norte do Ceará, aprovaram um projeto de lei polêmico, que estabelece que ex-prefeitos do município têm direito a vigilância particular feita por agentes da guarda municipal, mesmo que tenham governado por apenas um dia ou residam em outro município.





A votação foi marcada por protestos na segunda-feira (14). Com faixas e nariz de palhaço, a população protestou no plenário. O clima ficou tenso e a sessão foi suspensa. A Polícia e a Guarda Municipal foram acionadas.





O presidente da Câmara, vereador Paulo Vasconcelos (PDT), ameaçou esvaziar o plenário caso houvesse manifestação na hora da votação.





“Temos que manter a ordem no plenário. Um dos manifestantes estava dentro do plenário, com caixa de som e microfone. Paralisamos a sessão, pedimos com todo respeito para que a pessoa desligasse o som, pessoa se animou mais ainda, ficou em cima das poltronas, gritando, dizendo que ali era a casa do povo. Tive que chamar a Guarda Municipal e a Polícia para manter a ordem para que a votação pudesse acontecer”, explica Paulo Vasconcelos.





Com 11 votos a favor, seis contra e duas ausências, o projeto foi aprovado em segunda votação, sob vaias de quem acompanhava a votação. O projeto segue para sanção do prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT).





Para vereadores de oposição, o projeto foi feito para beneficiar o ex-governador Cid Gomes, flagrado com vigilância da Guarda Municipal de Sobral, na residência dele, no município de Meruoca.





“Aprovaram o projeto, mas o povo não engole o que fizeram”, afirmou o vereador José Vital (PMDB). “O presidente não teve pulso para dialogar com os manifestantes, não tinha ninguém quebrando, badernando e, sim, falando palavras de ordem. Quando a população se indigna, ela parte para lutar pelos direitos”, acrescenta o parlamentar.





