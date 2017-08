VERGONHOSO: Áudios revelam policiais atuando em esquema criminoso

Segundo denúncia, um grupo de PMs sequestrou um traficante, que só foi libertado após pagar a quantia exigida pelos oficiais.

Escutas telefônicas liberadas pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) mostram conversas de como policiais militares recebiam orientações de criminosos para flagrar traficantes e cometer crimes de extorsão.





Nas conversas, autorizadas pela Justiça, um sargento acerta detalhes de um crime com um traficante chamado "Fiteiro". Em um momento da conversa, a ideia é que os policiais façam o flagrante do crime para cobrar valores dos suspeitos para que a droga seja liberada.





De acordo com informações, as investigações descobriram um grupo de policiais militares que extorquia traficantes e outros criminosos na área do 17º Batalhão.





Os agentes foram flagrados em uma viatura abordando o veículo de um traficante na avenida Osório de Paiva, em Fortaleza. O infrator foi sequestrado pelos militares, que esperavam obter vantagem como condição do resgate.





O traficante, que na ocasião portava entorpecentes, somente foi libertado após pagar a quantia exigida pelos PMs. Nesta fase da operação, foram cumpridos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão emitidos pela Justiça Militar.





Os militares presos passaram por exames no Instituto Médico Legal (IML) e depois foram encaminhados ao Comando da Polícia Militar. Foi apreendida uma quantia em dinheiro, cuja origem não restou especificada pelos investigados. Além do processo criminal, os policiais envolvidos nos crimes responderão a procedimento disciplinar na CGD, com penas que podem chegar à demissão.





Ouça os áudios: