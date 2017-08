Nossa equipe de reportagem recebeu uma grave denúncia, relatando o sucateamento no transporte escolar do município de Meruoca. Os estudantes estão preocupados, pois a precariedade do serviço está pondo em risco a vida dos alunos.

Confira o vídeo:

