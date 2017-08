VÍDEO: Desembargador ameaça sair de audiência por causa da roupa de uma advogada

O vídeo divulgado mostra uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho em Goiânia, no qual uma advogada foi repreendida na frente de vários colegas por um desembargador por conta de suas vestimentas, este alegou que a advogada não estava cumprindo com o decoro forense e chegou ameaçar a se retirar da audiência.





Uma advogada cedeu um blazer para a colega, para que assim a advogada pudesse continuar a sessão.





Em entrevista, Pamela Helena de Oliveira Amaral, que a 5 anos exerce como advogada, comentou que nunca imaginou passar por tamanho constrangimento em sua profissão.





Veja o vídeo:

Via Revolta Brasil