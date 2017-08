VÍDEO: Mulher vai ao cemitério visitar o pai e vê homem que foi enterrado vivo saindo da cova

O caso aconteceu em São Paulo e as imagens voltaram a circular nas redes sociais. Uma mulher que visitava o cemitério se assustou com o homem saindo da cova.





Um vídeo chocante que mostra o momento em que um homem é resgatado vivo de dentro de uma cova em um cemitério em São Paulo. Aparentemente ele teria sido enterrado vivo em um acerto de contas e foi encontrado por pessoas que visitavam os parentes falecidos no local. Foi uma mulher que visitava o pai com morto com suas duas filhas que percebeu a movimentação estranha junto da cova e acabou se dando conta que o homem enterrado no local estava vivo.





O caso teria acontecido em 2013 e as imagens voltaram a circular nas redes sociais. O cemitério em que o crime aconteceu fica no município de Ferraz de Vasconcelos, no interior de São Paulo. De acordo com o que informou o jornal Daily Mail na época, a mulher que encontrou o homem estava perto da cova quando percebeu que o corpo que estava enterrando superficialmente se mexia tentando sair de debaixo da terra. Ele estava com os braços e a cabeça emersos e tremia muito tentando sair do local.





Quando foi encontrado a vítima não estava totalmente consciente e parecia grave, mas apesar disso, ele conseguiu obter ajuda para sair da situação bizarra em que se encontrava. De acordo com a polícia que atendeu a chamada, em um primeiro momento a mulher saiu correndo do local simplesmente aterrorizada, mas posteriormente preocupada com a possível vítima voltou até a cova e pediu por ajuda.

