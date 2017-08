VÍDEO: Revelado esquema para Sobral liderar Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

Denúncias apontam que crianças respondiam provas no lugar de outras e professores ajudavam alunos na hora dos testes.



A reportagem especial sobre a Educação de Sobral, de Wellington Macedo, sai bem no Dia do Estudante, comemorado nesta sexta-feira (11). Ele foi procurado por pais de alunos de diversas escolas do município que revelaram o esquema para que a Princesa do Norte tenha a melhor nota do país no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.



Segundo Wellington, “na escola José da Mata, no bairro Campo dos Velhos, as crianças da 5ª série não tiveram as aulas de Ciências, História nem Geografia no primeiro semestre deste ano. As mães ficaram felizes com os filhos aprendendo a tabuada, mas decepcionadas com ausência do aprendizado em História, Geografia e Ciências. As crianças não tiveram aulas dessas últimas disciplinas, mas, segundo professora que preferiu não ser identificada, as notas de Português e Matemática foram repetidas nas demais, mesmo sem os alunos terem feito as provas“.



Para manter a vanguarda, ainda de acordo com a reportagem, “o projeto educacional sobralense explora professores, e mantém de prontidão uma turma de excelência para substituir colegas estudantes menos inteligentes no dia das provas, assegurando a obtenção da média, do mérito, dos prêmios e recursos. Já na escola Raimundo Pimentel Gomes Caic, no bairro Expectativa, as mães acusam os professores de responderem as provas no lugar de alguns alunos”.



Tem mais



E as denúncias não param. Os pais e professores relataram a Wellington que existem docentes que se escondem dentro do banheiro das escolas no dia das avaliações externas. Eles combinam para que alunos peçam para ir ao banheiro na hora do teste. A criança leva a dúvida e volta pra sala com a resposta correta.



Segundo uma mãe, o professor, que fica dentro da sala com o aplicador, acompanha os alunos de perto e indica com o dedo as respostas corretas da avaliação externa.



