Um cadeirante foi assaltado por dois criminosos em plena luz do dia, em uma rua de São Miguel Arcanjo, cidade do interior de São Paulo. A vítima, de 64 anos, teve a bolsa com seus remédios e dinheiro levada. Imagens de câmera de segurança mostram quando ele tenta - em vão - ir atrás dos criminosos.

Jornal Exta