Na manhã de ontem (17), por volta de 07:00 horas da manhã, uma senhora saía de seu carro em direção ao seu trabalho, quando foi surpreendida por um elemento que sacou de uma faca do tipo peixeira e desferiu dois golpes na vítima. A intenção do elemento era tomar os pertences da mulher. O ato covarde aconteceu na Rua Paulo Aragão ao lado da agência do SEBRAE no Arco do Triunfo.