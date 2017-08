VIOLÊNCIA: Agência do Bradesco é atacada e carro é incendiado

Uma agência do Banco Bradesco foi atacada, na madrugada desta quarta-feira (16), no município de Alto Santo, 230 km de Fortaleza. Os suspeitos tentaram roubar o dinheiro que estava no cofre do prédio e utilizaram um caminhão-baú para derrubar a entrada do banco.





De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos não conseguiram arrombar o cofre para retirar o dinheiro e parte deles fugiu no veículo de carga.

Os assaltantes fugiram em direção à zona rural do município, utilizando a CE-138 como acesso. Ainda segundo a Polícia, os assaltantes ainda utilizaram um carro modelo Renault Duster e um Fiat Strada. Um dos carros, o Duster, foi incendiado em um trecho da estrada, na localidade de Sítio Juremal. Entretanto, os suspeitos não foram encontrados.





A Polícia acredita que os suspeitos se deslocaram para o Rio Grande do Norte, estado vizinho.





De acordo com o levantamento do Sindicato dos Bancários, 36 agências foram atacadas este ano. O número representa assaltos, arrombamentos e explosões. Saidinhas e chegadinhas bancárias não foram incluídas.