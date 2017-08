VIOLÊNCIA CÃO NO CEARÁ: Cinco mulheres são mortas nas últimas 48 horas

Em menos de 48 horas, cinco mulheres foram assassinadas no Ceará. Com os crimes ocorridos entre a terça a última terça-feira (15) e o começo da manhã de hoje (17), sobem para 179 os casos de feminicídios no estado. Somente neste mês de agosto já foram registrados 20 homicídios do gênero.





Na noite da última terça-feira (15), a Polícia fez o registro do assassinato de uma mulher na cidade de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O corpo de Maria Erivânia de Oliveira, 31 anos, foi encontrado dentro do seu carro, parado nas margens da BR-116 (Rodovia Federal Santos Dumont), na altura do quilômetro 55. A mulher foi morta com vários tiros na cabeça e a Polícia não sabe, ainda, a motivação do crime. Porém, há suspeitas de uma tentativa de assalto.





Na mesma noite, também foi registrado um feminicídio em Juazeiro do Norte, no Cariri (a 528Km de Fortaleza). O crime ocorreu no bairro Timbaúbas, na periferia da cidade, onde a dona de casa Ana Lúcia Agustinho de Morais, 45 anos, acabou assassinada a tiros. Segundo a Polícia, ela repondia por crime de tráfico de drogas.





O terceiro caso ocorreu na noite de quarta-feira, no Município de Farias Brito, também no Cariri, onde a agricultora Cleidiana Roseno de Sousa, 31 anos, foi assassinada com um tiro no ouvido pelo ex-companheiro, o comerciante Germano Oliveira da Silva, 47, que fugiu logo após o crime. Horas depois, o carro dele foi encontrado abandonado defronte a casa de um tiro dele, numa estrada na localidade Sítio Clemente, zona rural. Germano continua foragido.





Mais casos





Também ontem, por volta das 21 horas, um casal foi assassinado, a tiros, na cidade de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Uma jovem, ainda não identificada, e seu companheiro foram executados sumariamente a tiros quando restavam sentados, conversando, no banco de uma praça localizada na Rua Monteiro Gondim. Testemunhas afirmam que as vítimas foram surpreendidas com a chegada dos assassinos já atirando contra os dois.





E na manhã desta quinta-feira (17), mais uma mulher morta no Cariri. A vítima, não identificada, foi assassinada a golpes de punhal e o corpo encontrado, por volta de 7 horas, em um matagal situado na Rua Manoel Amorim dos Santos, no bairro Campo Alegre, na periferia da cidade de Juazeiro do Norte. O cadáver estava encoberto com panos e a Perícia Forense encontrou o punhal cravado no pescoço da vítima.





Veja abaixo a relação das mulheres mortas no Ceará em 2017:





JANEIRO





01 – (03/01) – Ana Cleide Albuquerque (facadas) – Sede (VARJOTA)

02 – (03/01) – Emanuela Ramos de Oliveira (bala) – Rua Maranguape/Bom Jardim (CAPITAL)

03 – (11/01) – Geysa Araújo de Menezes (facadas) – Sede (NOVA RUSSAS)

04 – (13/01) – Paloma Cristina Pereira Nunes (bala) – Bairro Luiz Alves (LIMOEIRO DO NORTE)

05 – (13/01) – Juliane Mairle da Silva (bala) – Bairro Luiz Alves (LIMOEIRO DO NORTE)

06 – (18/01) – Maria Jeziane Pinheiro de Menezes (facadas) – (SÃO GONÇALO DO AMARANTE)

07 – (20/01) – Margarida Costa Matos (outros) – Av. Sen. Fernandes Távora/Genibaú (CAPITAL)

08 – (21.01) – Rosângela Rodrigues Nascimento (bala) – R. Des. Praxedes/Montese (CAPITAL)

09 – (21/01) – Carleane Rodrigues da Silva (bala) – Rua Rio Araguaia/Jardim Iracema (CAPITAL)

10 – (31/01) – Geralda Gonçalves de Sousa (outros meios) – (AQUIRAZ)





TOTAL = 10









FEVEREIRO





11 – (01/02) – Socorro Gomes Ferreira (esganada) – Sede (QUIXADÁ)

12 – (05/02) – Lucilene da Conceição Sousa (bala) – Rua Luminosa/Granja Portugal (CAPITAL)

13 – (05/02) – Maria Nonata Rodrigues dos Santos (bala) – (CAPITAL)

14 – (07/02) – Maria Luzanira de Sousa (outros meios) – Sede (MISSÃO VELHA)

15 – (07/02) – Rita Maria Ferreira dos Santos (bala) – Loc. Sítio Campestre (FORTIM)

16 – (18/02) – Maria Rejane da Silva (bala) – Distrito Sucesso (QUIXERÉ)

17 – (19/02) – Francisca Maiara Diógenes Peixoto Borges (bala) – (ALTO SANTO)

18 – (20/02) – Vladna Dimara Araujo Silva (bala) – (JAGUARUANA)

19 – (20/02) – Luzirene da Conceição Rocha (bala) – Av. Perimetral/José Walter (CAPITAL)

20 – (20/02) – Valdirene Nascimento Ribeiro (bala) – R. Sgt. Barbosa/Bom Jardim (CAPITAL)

21 – (21/02) – Jucely Alves Arrais (bala) – Zona Rural (AIUABA)

22 – (21/02) – Maria Mara Pontes Carneiro (bala) – Rua do Patrocínio/B. Pedreiras (CAUCAIA)

23 – (24/02) – Jurileny de Sousa Silva (bala) – (TABULEIRO DO NORTE)

24 – (24/02) – Maria Edileusa Alves de Oliveira (bala) – (CAPITAL) AIS-3

25 – Vítima não identificada (faca) – (CAPITAL) AIS-4





TOTAL = 15









MARÇO





26 – (03/03) – Maria Duarte de Freitas (faca) – Sede (PARACURU)

27 – (04/03) – Francisca Elivânia Cândido (outros meios) – (MAURITI)

28 – (05/03) – Ana Carolina Rodrigues Santos (bala) – R. Ayrton Senna/Jangurussu (CAPITAL)

29 – (05/03) – Irene Ferreira Pinto (faca) – Sede (TRAIRI)

30 – (07/03) – Paula Raiane Gomes da Silva (bala) – (JUAZEIRO DO NORTE)

31 – (09/03) – Sandra Goretti Justino de Lima (bala) – R. Geraldo Barbosa/B. Jardim (CAPITAL)

32 – (08/03) – Regivânia Lima Almeida (faca) – Messejana (CAPITAL)

33 – (11/03) – Anathaxa Herlânia Lessa de Lima (bala) – Rua José P. Abreu (MARANGUAPE)

34 – (13/03) – Francineide Diógenes Pinheiro (outros) – Conjunto Jereisssati II (MARACANAÚ)

35 – (14/03) – Shyslane Nunes de Sousa (bala) – (MARACANAÚ)

36 – (15/03) – Maria das Dores Peixoto da Silva (faca) – Av. Raul Barbosa/Aerolândia (CAPITAL)

37 – (20/03) – Marlene Maria da Silva (bala) – Sítio Baixa Grande (JATI)

38 – (21/03) – Laíse Raquel de Sousa (bala) – (ITAPIPOCA)

39 – (22/03) – Ana Iracélia dos Santos (pauladas) – Bairro Bela Vista (BARBALHA)

40 – (22/03) – Maria de Lurdes Lima dos Santos (bala) – Bairro Vila Nova (CAUCAIA)

41 – (26/03) – Rayanne de Sousa Silva (bala) – Bairro Várzea Alegre (RUSSAS)

42 – (26/03) – Francisca Carla Pereira Félix (bala) – Centro (CAPITAL)

43 – (28/03) – Jardelisa Guimarães de Oliveira (bala) – Bairro Matadouro (QUIXERÉ)





TOTAL = 18













ABRIL





44 – (01/04) – Rosa Maria Barroso de Deus (pauladas) – (QUIXADÁ)

45 – (03/04) – Judith Francisca Portela (bala) – (TIANGUÁ)

46 – (04/04) – Ana Karina Soares Monteiro (bala) – R. Liberdade/B. Pe. Júlio Maria (CAUCAIA)

47 – (05/04) – Katiana de Melo Pereira (bala) – Bairro Sinhá Sabóia (SOBRAL)

48 – (06/04) – Francisca Anete Farrapo de Sousa (bala) – Sítio São Francisco (TAUÁ)

49 – (07/04) – Débora Lohanny de Oliveira (espancamento) – Via Expressa/Cocó (CAPITAL)

50 – (09/04) – Antônia Alves Batista (bala) – Sede (ACOPIARA)

51 – (13/04) – Meyrilane Machado Ramos (bala) – Rua Venezuela/Montese (CAPITAL)

52 – (13/04) – Raimunda Vasconcelos de Moura (faca) – D. Amanari (MARANGUAPE)

53 – (13/04) – Maria Aline da Silva Brito (bala) – Localidade Lameirão (MARANGUAPE)

54 – (14/04) – Gerardina Zeferina Costa (faca) – (CAUCAIA)

55 – (15/04) – Graziela Rocha Leonardo (bala) – Rua 10/Praia do Futuro (CAPITAL)

56 – (16/04) – Jamile Nogueira Henrique (espancamento) – (PARAMBU)

57 – (19/04) – Maria Helena Figueiredo Tenório (bala) – Sede (JUAZEIRO DO NORTE)

58 – (19/04) – Maria Aurilene do Nascimento (faca) – Sede (CAMOCIM)

59 – (21/04) – Dhemilly Naylane Machado Morais (bala) – (SOBRAL)

60 – (24/04) – Márcia da Silva Oliveira (bala) – Loc. Praias Belas (AQUIRAZ)

61 – (25/04) – Maria do Livramento Florêncio da Silva (faca) – Loc. Picada (SENADOR SÁ)

62 – (27/04) – Thays Ferreira de Oliveira (bala) – CRATEÚS

63 – (27/04) – Maria José da Silva (bala) – Sítio Missão Nova (MISSA VELHA)

64 – (27/04) – Joana Layla Moura Bezerra (bala) – Sede (JAGUARETAMA)

65 – (27/04) – Maria Elizomar de Brito (bala) – Bairro Pontal (QUIXERÉ)

66 – (29/04) – Daniela Cristina da Silva (bala) – R. Cap. Xavier/Itapebussu (MARANGUAPE)

67 – (29/04) – Thália Rodrigues Maciel Paz (criança, 8 anos) – Quadra A/Bom Jardim (CAPITAL)

68 – (29/04) – Auriélçia Gomes da Silva (bala) – (CAPITAL)

69 – (29/04) – Viviane Oliveira de Sousa (bala) – (PACUJÁ)

70 – (30/04) – Sueli Pereira de Sousa (estrangulada) – Localidade Pedra Branca (PACAJUS)

71 – (30/04) – Maria da Conceição Braga (bala) – Sede (PARAIPABA)

72 – (30.04) – Maria Silva de Lima (faca) – Bairro Umari (CARIRIAÇU)





TOTAL = 29









MAIO





73 – (01/05) – Thábata Sabrine Freitas Lopes (bala) – Conj. José Walter (CAPITAL)

74 – (02/05) – Moniza Marques dos Santos (bala) – (MARANGUAPE)

75 – (03/05) – Maria Thays da Silva (faca) – Centro/Sede (JAGUARIBE)

76 – (03/05) – Larissa Rodrigues de Lima (bala) – (CAPITAL)

77 – (05/05) – Antônia Renata Freire Teles (bala) – (BARREIRA)

78 – (07/05) – Roberta Reis do Nascimento (bala) – (SÃO GONÇALO DO AMARANTE)

79 – (07/05) – Raísa Lopes Paiva (bala) – (SÃO GONÇALO DO AMARANTE)

80 – (11/05) – Natália Oliveira do Nascimento – Rua Cora Coralina/Jangurussu (CAPITAL)

81 – (13/05) – Catarine Nóbrega Soares (faca) – Av. Dr. Theberge/Álvaro Weyne (CAPITAL)

82 – (13/05) – Layana Gomes de Oliveira (bala) – Rua Álvaro Maciel/Pici (CAPITAL)

83 – (14/05) – Maria Rayane da Cunha Moura Gaspar (bala) – Rua do Grupo/ (CAUCAIA)

84 – (17/05) – Liziane Ferreira da Silva (bala) – Rua Maria Marques/Bom Jardim (CAPITAL)

85 – (17/05) – Maria Geíza Filha (bala) – (LIMOEIRO DO NORTE)

86 – (17/05) – Maria Rosimeyre Moreira da Silva (faca) – (CAPITAL) – AIS-7

87 – (18/05) – Daiana de Oliveira Silva (bala) – (CAPITAL) - AIS-6

88 – (18/05) – Ingrid Ferreira da Costa (Bala) – (CAPITAL) - AIS-2

89 – (22/05) – Francisca Jocélia Ferreira da Silva (bala) – Rua Omar Cardoso/B. Ceará (CAPITAL)

90 – (22/05) – Francisca Rafaela Freitas da Silva (bala) – (ACARAÚ)

91 – (24/05) – Sem identificação (bala) – Rua Vicente Pinheiro/Bom Jardim (CAPITAL)

92 – (25/05) – Elinalda Alves da Silva (bala) – (PACAJUS)

93 – (26/05) – Gabriela Aparecida Duarte da Silva (espancada) – (LAVRAS DA MANGABEIRA)

94 – (27/05) – Mônica Yanara dos Santos Siqueira (faca) – Rua E/Mondubim (CAPITAL)

95 – (28.05) – Maria José de Queiroz Silva (bala) – (BANABUIÚ)

96 – (28/05) – Gabriela Roque Odorico (bala) – (AQUIRAZ)

97 – (28/05) – Maria Virgíniada Costa (bala) – (AQUIRAZ)

98 – (30/05) – Antônia Galdêncio de Sousa Cavalcante (bala) – (MOMBAÇA)

99 – (30/05) – Maria Sueli Soares Sousa (faca) – Travessa das Oliveiras/Lagamar (CAPITAL)

100 – (31.05) – Maria das Graças Freitas Silva (espancada) – Sítio Aroeiras (QUIXERAMOBIM)





TOTAL = 28





JUNHO





101 – (04.06) – Sandra Maria Rodrigues Pereira (faca) – (FORQUILHA)

102 – (04/06) – Liliane Patrício de Sousa (faca) – Sede (TURURU)

103 – (07.06) – Cláudia Elenice Rabelo (bala) – Sede (MORADA NOVA)

104 – (09/06) – Sandra Rafaela Jéferson Bastos (bala) – Av. Mozart Lucena/Vila Velha(CAPITAL)

105 – (10.06) – Sem identificação (bala) – Rua Irineu Machado/Siqueira (CAPITAL)

106 – (12.06) – Bruna Érika Viana de Sousa (bala) – Rua Baturité/B. Diadema I (HORIZONTE)

107 – (10/06) – Francilene Abreu da Silva (bala) – (MARACANAÚ)

108 – (12/06) – Rafaela Alves Silveira (bala) – Rua Baturité/B. Diadema I (HORIZONTE)

109 – (14/06) – Jéssica Teideira de Sousa (bala) – (CAUCAIA)

110 – (15.06) – Juliana da Cruz Macedo (bala) – R. Daniel de Castro/Autran Nunes (CAPITAL)

111 – (15.06) – Vítima não identificada (outros) – Conjunto Tupinambá (CAUCAIA)

112 – (16/06) – Antônia Hortência dos Anjos. (bala) – Localidade Coité (MARANGUAPE)

113 – (17/06) – Amanda Kelma Oliveira (bala) – Sede (LIMOEIRO DO NORTE)

114 – (18/06) – Elisete Lima Sousa (bala) – Rua 27/Bairro Vila Velha (CAPITAL)

115 – (19/06) – Maria Belarmino Cruz Silva (bala) – Sítio Santa Rosa (CRATO)

116 – (20/06) – Maria de Nazaré Eufrásio Barbosa (faca) – Sede (ITAPIÚNA)

117 – (20/06) – Sem identificação (bala) – CE-060/Vila das Três Marias (JUAZEIRO DO NORTE)

118 – (20/06) – Lorena de Lima Farias (bala) – Distrito de Mumbaba de Cima (MASSAPÊ)

119 – (22/06) – Ketlyn Sabrina Oliveira Nascimento (bala) – R.Ana Batista/J. Iracema (CAPITAL)

120 – (22/06) – Ana Paula Oliveira Fernandes (Bala) – (BREJO SANTO)

121 – (23/06) – Maria Vera Lúcia Costa Pinheiro (bala) – B. Alto da Alegria/Sede (BARBALHA)

122 – (26/06) – Clauderice da Silva Matos (bala) – Avenida J/Vila Velha (CAPITAL)

123 – (26/06) – Renata da Silva Alves (bala) Praça do jardim Jatobá/Bom Jardim (CAPITAL)

124 – (26/06) – Antônia Erilene Ferreira de Oliveira (bala) – (CARIÚS)

125 – (27/06) – Vítima não identificada (bala) – Rua Coréia (CAUCAIA)

126 – (29/06) – Chayane Franklim Vasconcelos (bala) – (CAPITAL) – AIS- 6





TOTAL = 26





JULHO





127 – (01/07) – Joyce de Souza (bala) Rua Mateus Soares/Itaperi (CAPITAL)

128 – (05/07) – Elizabeth Cruz Carneiro (bala) – Rua Ipiranga/Quintino Cunha (CAPITAL)

129 – (05/07) – Josivânia Amora de Oliveira (bala) – Rua Ipiranga/Quintino Cunha (CAPITAL)

130 – (05/07) – Maria das Graças Barreto Rocha (bala) – (JAGUARUANA)

131 – (07/07) – Rafaela Maciel de Sousa – Estrada Velha do Garrote (CAUCAIA)

132 – (09/07) – Leone Pereira da Silva (bala) – (MOMBAÇA)

133 – (10/07) – Antônia Jardênia de Melo Rodrigues (bala) – (MARACANAÚ)

134 – (12/07) – Wládya Acácio de Sousa (outros meios) – Mangue do Vila Velha (CAPITAL)

135 – (12/07) – Laena Rodrigues Nogueira (bala) – Lagoa do Banana (CAUCAIA)

136 – (13/07) – Maria Lucilene da Silva Santos (bala) – Rua Rejane/Mondubim (CAPITAL)

137 – (15/07) – Maria Dalviane de Sousa Barros (bala) Praça do São Miguel (CAUCAIA)

138 – (16/07) – Maria Erina da Cruz Alves (bala) – BR-222/Distrito Capuã (CAUCAIA)

139 – (17/07) – Sem identificação (bala) – Vila Vila/Bairro da Gruta (AQUIRAZ)

140 – (18/07) – Juliana Ezaquiel dos Anjos (bala) R. Haroldo Pontes/Tapuiú (AQUIRAZ)

141 – (20/07) – Elizângela Ferreira (faca) – (SENADOR SÁ)

142 – (20/07) – Maria Marly (faca) – (FORQUILHA)

143 – (22/07) – Jordana Aparecida Silva Teles (bala) - Portal da Praia/B. Tapera (AQUIRAZ)

144 – (23/07) – Antônia Nayara Neves da Silva (bala) – Rua H/Passaré (CAPITAL)

145 – (23/07) – Ayrla Silva Rodrigues (bala) – Rua Águas Belas (MARANGUAPE)

146 – (26/07) – Vanessa Rafael Pereira (bala) – Rua Álvares Maciel/Pici (CAPITAL)

147 – (26/07) – Pátrícia Dayane Adriano Araújo (bala) – Rua 78/Cj. Jereissati II (PACATUBA)

148 – (26/07) – Evilene Otaviano (bala) – Bairro Croatá 2 (PACAJUS)

149 – (26/07) – Mariele de Oliveira (outros meios) – (Guaraciaba do Norte)

150 – (27/07) – Vítima não identificada (bala) – Parque Tijuca (MARACANAÚ)

151 – (27/07) – Vítima não identificada (bala) – Rua Viriato Ribeiro/B. Bela Vista (CAPITAL)

152 – (27/07) – Rafaela F. (facadas) – Rua Paulo Morais/B. Papicu (CAPITAL)

153 – (27/07) – Cleide Rodrigues da Silva (bala) – (BOA VIAGEM)

154 – (28/07) – Kessejana Silveira Cardoso (bala) – (CAMOCIM)

155 – (29/07) – Rayane Cristina Silva Paulino (bala) – Av. Washington Soares (CAPITAL)

156 – (29/07) – Ana Raquel Ferreira da Silva (faca) – Sede (IGUATU)

157 – (29/07) – Luzinete Filgueiras de Sá (faca) – Sede (IGUATU)

158 – (30/07) – Antônia Nilda Tavares da Silva (bala) – (NOVO ORIENTE)

159 – (30/07) – Daiana Silva dos Santos (bala) – (IPU)





TOTAL = 33





AGOSTO





160 – (01/08) – Maria Cícera da Silva (bala) – (JUAZEIRO DO NORTE)

161 – (01/08) – Bianca Andrade Ferreira (bala) – Bairro Coaçu (EUSÉBIO)

162 – (01/08) – Cláudia Noélia Ferreira Viana (bala) – B. Parque Soledade (CAUCAIA)

163 – (01/08) – Ana Paula Duarte Lima (bala) – B. Cigana (CAUCAIA)

164 – (01/08) – Francisca Deusiane Silveira Borges (bala) – Sede (JAGUARETAMA)

165 – (02/08) – Camily Ruivo Martins (bala) – B. Cidade 2000 (CAPITAL)

166 – (03/08) – Rayane Magalhães Duarte (bala) – R.José Maria Rebouças/Vila Velha (CAPITAL)

167 – (04/08) – Maria Leila Rodrigues dos Santos (bala) – Travessa Equador/Itaoca (CAPITAL)

168 – (04/08) – Paula da Silva Cavalcante (bala) – Rua Rocha Lima/Sede (CHOROZINHO)

169 – (05/08) – Lúcia Gomes de Figueiredo (bala) – B. Lagoa Seca/Sede (JUAZEIRO DO NORTE)

170 – (08/08) – Rosiane Dantas da Silva (outros meios/ocultada) Sede/(PACATUBA)

171 – (08/08) – Francisca Rosilene Soares Martins (bala) – (PEDRA BRANCA)

172 – (10/08) – Andréa Cruz Gouveia (faca) – (AIS-9-CAPITAL)

173 – (11/08) – Sayure Alves Nobre (bala) – (JUAZEIRO DO NORTE)

174 – (14/08) – Diana Oliveira Silva (bala) – R. Aprendizes Marinheiros/Moura Brasil (CAPITAL)

175 – (15/08) – Maria Elivânia de Oliveira (bala) – BR-116 (PACAJUS)

176 – (15/08) – Ana Lúcia Agustinho de Morais (bala) – (JUAZEIRO DO NORTE)

177 – (16/08) – Sem identificação (bala) – Centro (MARACANAÚ

178 – (16/08) – Cleidiane (bala) – Sede (FARIAS BRITO)

179 – (17/08) – Vítima sem identificação (punhaladas) – Sede (JUAZEIRO DO NORTE





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro