VIOLÊNCIA: Irmã de radialista morto em Morada Nova também é assassinada na mesma cidade

Um assassinato misterioso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (28), na cidade de Morada Nova, na região do Vale do Jaguaribe (a 163Km de Fortaleza). Bandidos invadiram uma residência no bairro do Açude Velho e mataram a irmã de um radialista assassinado há duas semanas. A Polícia investiga se os dois crimes têm ligação.





O crime aconteceu por volta de 1h30, quando os pistoleiros invadiram a residência localizada na Rua José Moreira, casa 30, e mataram Maria Eliene Rodrigues. Ela era irmã do radialista Francisco José Rodrigues, o “Franzé Rodrigues”.





“Franzé” foi morto na manhã do último dia 11 quando trabalhava na instalação de pontos de recepção de TV a cabo, sua segunda atividade profissional. No momento em que desembarcava de um carro, ele foi surpreendido pelos assassinos e executado sumariamente com tiros na cabeça.





Investigar





A cidade de Morada Nova acordou na manhã desta segunda-feira com a notícia da morte da irmã do radialista. Policiais Militares e da Delegacia de Polícia Civil foram ao local do crime e iniciaram as investigações.





Para as autoridades, a forma como o crime ocorreu nesta madrugada fica evidenciada uma execução sumária. O corpo de Maria Eliene apresentava vários tiros disparados à queima-roupa. Após o trabalho da Perícia Forense no local do crime, o corpo da mulher será encaminhado ao Núcleo da Pefoce da cidade de Russas.





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)