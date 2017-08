O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (2), por volta das 00h20, no bairro Dom José.





A vítima foi identificada pela alcunha de "66". O jovem foi executado com vários tiros na cabeça e morreu no local. O assassinato aconteceu no Conjunto Padre José Linhares.





No local estão equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil, realizando os procedimentos legais.