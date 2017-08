O acidente aconteceu no final da manhã desta quarta-feira (16), na BR 222, nas proximidades da subestação da Coelc, em Tianguá.





Os veículos envolvidos no acidentes forram: uma motocicleta de alta cilindrada e um carro oficial do estado do Ceará..





Infelizmente, o condutor da motocicleta morreu no local. Uma equipe da PRF foi acionada para o local do acidente. A Perícia Forense também foi acionada.





Mais informações em breve.