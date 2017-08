Você já ouviu falar no Chip Anticoncepcional?

Você já ouviu falar do chip anticoncepcional? Por mais que o nome pareça ser moderno, ele já vem sendo produzido á um bom tempo, desde os anos 70 para ser mais exato.





Conhecido também pelo nome “implante anticoncepcional”, ele consiste em ser um pequeno tubo flexível de silicone que é inserido sob a pele, e sua duração pode chegar até a 3 anos.

Os implantes





Os chips anticoncepcionais costumam ter em média 4 centímetros de comprimento e dois milímetros de diâmetro. Praticamente o mesmo tamanho de um palito de fosforo.





A aplicação geralmente ocorre na parte anterior do braço, por meio de um aplicador descartável. Ele é colocado através de um procedimento médico, aonde o ginecologista introduz a haste de silicone sob o efeito de uma anestesia local.





O pequeno implante tem um reservatório de hormônio feminino, que aos poucos é liberado de forma contínua na corrente sanguínea da mulher, o que significa que todas as partes do corpo irão receber a substância, ao contrário do que acontece em outros métodos, como DIU ou SIU, que a ação fica localizada no interior do útero.





Com relação à ação do hormônio, ele impede que os ovários ovulem. Além disso, a substância se torna um muco cervical, o mesmo que se forma após a menstruação. O que dificulta a passagem dos espermatozoides através do colo do útero.





É eficaz?





Como você pode estar pensando, esse método é muito seguro em evitar a fertilização dos óvulos. Os levantamentos apontam que menos de 1 pessoa em cada 100, chega a engravidar com esse método. Outra vantagem de usar o implante é que, em caso de surgir um desejo de gravidez programada, basta um profissional remover a haste.





Mulheres que já fazem o uso deste método dizem sentir a ausência completa de fluxo menstrual, diminuição de cólicas e outros desconfortos típicos do ciclo. Porém, algumas usuárias apontaram efeitos contrários, aonde seus ciclos se tornaram mais frequentes, irregulares e intensos, mas até o momento nada grave. Já que existem medicamentos que podem ajudar nesses quadros.





Efeitos colaterais





Algumas mulheres relataram algo bem comum, que foi o aumento da sensibilidade nos seios, surgimento de acne, instabilidade emocional, does de cabeça e abdominal, e até mesmo ganho de peso depois da inserção do chip.





Contudo, no caso do ganho de peso, estudos apontam que as mulheres não engordaram por causa dos implantes.





Não podemos esquecer de destacar que, existem outros efeitos secundários bem menos frequentes relacionados ao uso dos chips, e que eles também não são indicados para todas as mulheres. As que tiveram ou têm câncer de mama, trombose, problemas arteriais, doenças hepáticas, diabetes e sangramentos vaginais sem origem conhecida, não podem de forma alguma usar os implantes.





No demais, os chips têm funcionado muito bem, fazendo o que foi prometido, que é evitar a gravidez. Porém, para evitar completamente qualquer doença sexualmente transmissível, somente o preservativo pode te ajudar.





Antes de usar qualquer tipo de método anticoncepcional, deve-se procurar orientação médica.