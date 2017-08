Capitão Wagner é pré-candidato ao Governo do Ceará e diz que, por enquanto, continua no PR

O capitão acredita que amadureceu muito com a disputa no ano passado para a Prefeitura de Fortaleza.

O deputado estadual Capitão Wagner foi entrevistado, nesta quinta-feira (10), no programa de rádio Ceará News e confirmou que é pré-candidato ao Governo do Ceará em 2018. “Amadurecemos muito com a disputa no ano passado para a Prefeitura de Fortaleza, e temos capacidade, juntamento com os aliados, de construir um projeto para tirar o Estado do Ceará desse caos que se encontra na Segurança Pública, na Saúde, na geração de emprego e renda e na geração de oportunidades”.





Ele também reafirmou que a fala do deputado federal Cabo Sabino, de que o governador Camilo Santana estava com tudo para ganhar as eleições do próximo ano no primeiro turno, foi uma forma de sacudir a oposição a escolher nomes para a disputa. “A ideia do Cabo Sabino era chamar as oposições para o debate, instigar o debate para a definição de nomes. Sabino faz parte do bloco de oposição”.





“Tive convite de diversos partidos para sair do PR, por enquanto, estou tranquilo no partido”, disse Wagner. Ele está feliz com a legenda no âmbito estadual, mas não tanto na esfera nacional, pela possibilidade de retaliação a quem votou a favor do prosseguimento das investigações contra o presidente Michel Temer, como Cabo Sabino.





O capitão Wagner esclareceu, por fim, que, caso não seja viável sua candidatura ao Governo – devido a acordos político na oposição -, irá analisar a possibilidade de concorrer ao Senado, à Câmara ou de continuar na Assembleia.





Ouça a entrevista na íntegra:

Fonte: Cearanews7