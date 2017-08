ZÉ VITAL: "POR QUE AS BLITZE SÓ ABORDAM MOTOCICLETAS?" VÍDEO

Esse foi um dos questionamentos do vereador Zé Vital durante a tribuna na sessão da Câmara Municipal de Sobral no dia de ontem (01), "Eu não sou contra as blitze, agora porque só as motocicletas são paradas, e os carros não”?





Vereador pediu mediante todo o plenário que as fiscalizações no trânsito de Sobral sejam de forma geral, todos os veículos, motos, carros e até caminhão fossem abordados, para verificar se esses motoristas estão conforme manda a lei.





Confira o discurso do Vereador Zé Vytal:

Politica,Sobral,Videos Veja mais sobre: noticias

Fonte: Blog Dom Expedito