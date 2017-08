Zé Vital usa a tribuna e fala das perseguições no Mercado Central

O vereador do PMDB Zé Vital, na sessão de segunda-feira, utilizou a tribuna da Câmara de Sobral, para mostrar um vídeo que mostra como são tratados os políticos de um determinado País, da região dos Emirados Árabes Unidos. No vídeo os políticos são jogados dentro de container de lixo, pela população local inconformados com o trabalhos dos parlamentares. Zé Vital também criticou a falta de água nos bairros da cidade; Dos problemas de perseguição estão sofrendo os vendedores do Mercado Central que diariamente têm mercadorias apreendidas e confrontos com os Guardas Municipais e das blitzes diárias no trânsito da cidade.





(Wilson Gomes)