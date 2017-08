Zezão e Romário foram os mais criticados após votação

As redes sociais foram invadidas por críticas aos vereadores José Crisóstomo (Zezão) e Romário Araújo, por suas posturas durante a discussão do Projeto de Lei que regulamenta o serviço de vigilância por parte da Guarda Civil Municipal nas casas dos ex-prefeitos. Gritos eram ouvidos no plenário chamando de 'traíra' o vereador Romário. Zezão também foi xingado por tentar qualificar o projeto como bom para a cidade, e que não obriga o Prefeito garantir esse 'serviço' para os ex-prefeitos. Zezão ainda tentou aplicar uma emenda de plenário mas foi recusada pela sua própria bancada. Zezão ficou impedido de votar no projeto a pedido do vereador Júnior Balreira, por considerá-lo parte interessada uma vez que assumiu a função de prefeito quando presidente da Câmara de Sobral.





(Wilson Gomes)