04 carros de horários são assaltados durante arrastão na zona rural

A zona rural de Santa Quitéria volta a sofrer com o terror praticado por criminosos, que atuam nas estradas que cortam o município, a qualquer hora do dia. Na tarde da última segunda (04), 04 carros de horário foram barrados por elementos, que praticaram um arrastão na localidade de Três Marias, fazendo um limpa nos passageiros e nos motoristas, conforme a ordem em que retornavam para as suas localidades. Não satisfeitos, os indivíduos ainda tomaram de assalto de um cidadão, uma moto e a suspeita é de que tenha sido utilizada para dar fuga aos elementos pela região. Os motoristas, identificados como Din, Dalton, Chico da Nega e Chico Inácio, compareceram à Delegacia de Polícia Civil, para registrar ocorrência sobre os casos.





Fonte: A Voz de Santa Quitéria