ABSURDO! AGENTES PENITENCIÁRIOS RECEBEM CAFÉ DA MANHÃ COM LARVAS

Agentes penitenciários da unidade prisional Desembargador Adalberto de Oliveira Barros Leal (CPPL Carrapicho), em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, foram surpreendidos com larvas dentro do café da manhã. O fato ocorreu na manhã deste sábado (2).





Segundo o presidente do Sindicato dos Agentes e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (Sindasp/CE), Valdemiro Barbosa, os profisionais receberam um garrafão, onde havia café, e quando abriram o recipiente, se depararam com as larvas.





Conforme o sindicalista, situações semelhantes já haviam sido comunicadas à empresa contratada pela Secretaria da Justiça (Sejus) para fornecer a alimentação dos agentes. No entanto, conforme relatos, nada melhorou.





Valdomiro esclareceu que o problema da falta de higiene na comida dos profissionais acontecem em outras unidades prisionais do estado.





O sindicato disse que encaminhará uma denúncia contra a empresa fornecedora de alimentos.

