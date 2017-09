ABSURDO: AGORA A CGD PERSEGUE ATÉ JORNALISTAS?

Após abordar o caso do inspetor Flávio Dantas, que passou mal, durante depoimento na Controladoria Geral de Disciplina, chegando a falecer, a jornalista Patrícia Calderón foi notificada para depor no órgão. Em seu programa “Sede de Justiça", a jornalista repudia de forma veemente a situação. O programa conta ainda com a participação do presidente do Sinpol Ceará, Francisco Lucas e a viúva de Flávio, Márcia Aragão. Confira!