ACIDENTE COM DUAS VÍTIMAS É REGISTRADO NO CENTRO DE SOBRAL

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (4), na Rua Viriato de Medeiros esquina com a Rua Joaquim Lopes, Centro de Sobral.





Um caminhão baú se envolveu no acidente com uma mulher que transitava em uma motocicleta com uma criança na garupa.





A condutora da moto e criança sofreram várias lesões e foram socorridas por uma equipe do SAMU para o hospital Santa Casa.





A criança sofreu fratura na perna direita.





Ressalta-se que o motorista do caminhão permaneceu no local, aguardando a chegada do socorro e dos Agentes de Trânsito.