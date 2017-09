O sinistro foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (29), por volta das 17h40, precisamente na ponte Monsenhor Aloísio Pinto.





Uma Toyota Hilux e outro carro se envolveram no acidente. Felizmente, houve apenas danos materiais. O outro carro envolvido no sinistro se evadiu do local.





Fonte: Sobral 24 horas