AGENTES PENITENCIÁRIOS DE SOBRAL APREENDEM MENOR COM MOTOCICLETA ROUBADA

Hoje, 15/09 por volta das 07:30 hs, durante deslocamento dentro da cidade Sobral a composição de agentes operacionais da COSIPE NORTE, um Cidadão viu o veículo operacional e pediu ajuda após a ocasião de vários assaltos acontecidos nas proximidades naquela área. Assim, foram visualizados dois indivíduos numa moto com as características com fundada suspeita. Realizado abordagem, e constatado que os indivíduos estavam numa moto roubada, e várias bolsas e pertences de outras pessoas.





O menor foi apreendido e encaminhado à Delegacia Regional de Sobral para confecção dos procedimentos cabíveis.





Material das vítimas recuperados:





• 1 moto;

• 02 capacetes;

• 4 bolsas femininas;

• 1 mochila com roupas;

• Documentos pessoais, pertences variados e dinheiro de 5 pessoas;

• 02 celulares.