Agentes Penitenciários realizam capacitação em Acaraú

Agentes Penitenciários da Coordenadoria do Litoral Oeste, e de outras regiões do estado, realizaram nesta segunda-feira, 04, no Presidio de Acaraú, uma capacitação com o Grupo de Ações Penitenciarias - GAP e com o Grupo de Operações Regionais - GORE.





A capacitação visa qualificar os Agentes Penitenciários para as operações e trabalhos de rotina nas unidade prisionais. A formação é realizada mensalmente no estado e tem o apoio da Secretária de Justiça. Periodicamente, os agentes tem realizado operações para combater o crime dentro das unidades.





Fonte: O Acaraú