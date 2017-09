Análise das Imagens do Objeto Voador visto na região de Sobral.

"Amigo comunicador, como é de seu saber, faço parte do Centro Sobralense de Pesquisas Ufológicas, CSPU instituição, com 18 anos de existência, de âmbito científico e que busca o esclarecimento a população da Zona Norte quanto às casuísticas de avistamento de Objetos Voadores não Identificados – OVNIS.









Ao analisar as imagens que foram postadas, como sendo Objetos Voadores possivelmente sobrevoando os céus de Sobral, e que causaram um desconforto à população, informo que as mesmas são muito comuns em nossa região e que não se tratam de possíveis OVNIS, e sim de um balão do Projeto Loon, que é uma rede de balões que viajam na borda do espaço, com o objetivo de estender a conectividade à Internet para pessoas em áreas rurais e remotas em todo o mundo. Saliento ainda que apesar de estarmos na rota dos balões, não necessariamente este possa estar nossa região, e sim a centenas de quilômetros e que o ponto de luz cem a ser o reflexo da luz do sol no mesmo.









Qualquer dúvidas relativo ao Projeto, acesse a página do projeto na internet e confira a rota dos balões. Acesse AQUI









Sem mais, desde já fico a disposição para possíveis dúvidas e esclarecimentos, salientando que o CSPU, realiza na última sexta feira do mês, em Sobral as sãs Plenárias Ufológicas, participe."