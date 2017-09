Após oito anos Fortaleza volta a disputar a Série B

A equipe do Tupi venceu o Fortaleza por 1x0, com gol do zagueiro Fernando, aos 36 minutos do segundo tempo, mas mesmo com a vitória foi eliminado.

Após oito anos na Série C do Campeonato Brasileiro, a equipe do Fortaleza conseguiu na noite do último sábado (23), o tão esperado acesso e disputará a Série B do Campeonato Brasileiro em 2018. Durante todo esse período, a equipe do tricolor do Pici enfrentou momentos bem difíceis, principalmente após o ano de 2012, quando o regulamento incluiu a necessidade do temido mata-mata, durante uma dessas tentativas de voltara para a segunda divisão do campeonato , o Fortaleza quase chegou a ser rebaixado para a quarta divisão. A equipe do Tupi venceu o clube visitante por 1x0, com gol do zagueiro Fernando, aos 36 minutos do segundo tempo, mas mesmo com a vitória foi eliminado , devido ao resultado do jogo de ida acontecido na Arena Castelão, onde o Fortaleza venceu a equipe de Juiz de Fora por dois tempos a zero.