Aposta única leva mais de R$ 78 milhões na Mega-Sena

Oprêmio de R$ 78.02 milhões do concurso 1.965 da Mega-Sena irá para aposta única feita em uma casa lotérica de Jardim, no Mato Grosso do Sul. As dezenas sorteadas às 20h, desta quarta-feira (6) foram: 26 - 28 - 35 - 38 - 48 - 55.