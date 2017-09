Apresentador se emociona no ar ao falar da morte de Marcelo Rezende; assista

Apresentador se emociona no ar ao falar da morte de Marcelo Rezende.

O apresentador Reinaldo Gottino, da Record, não conteve a emoção ao falar do jornalista Marcelo Rezende, que morreu, aos 65 anos, na noite deste sábado (16). No ar, Gottino ficou comovido com as próprias palavras, lembranças e legado do ex-apresentador do Cidade Alerta. Rezende lutava há cinco meses contra um câncer no pâncreas com metástase no fígado.





"Lutou bravamente nas últimas semanas. Pessoa que gostávamos muito. Esperávamos um milagre até o último instante. É com uma imensa tristeza que trazemos esta notícia", lamentou Gottino. Ainda no programa da Record News, o apresentador relembrou histórias do jornalista, como o caso Favela Naval. "Ele foi o responsável por investigar as imagens que revelavam a crueldade com que os policiais tratavam cidadãos indefesos", afirmou.





Ainda no estúdio, emocionado, Gottino reforçou o respeito de Rezende pelo telespectador, além da paixão dele pelo jornalismo. "Gostava do que fazia. Criou um novo jeito de fazer comunicação. Fazia com maestria a arte de contar histórias da vida real".





Por meio de nota, a Record se pronunciou sobre a morte do jornalista. "A Record TV informa com grande pesar o falecimento de Marcelo Rezende, neste 16 de setembro de 2017, no Hospital Moriah, zona sul de São Paulo. Transmitimos nossas sinceras condolências ao familiares e amigos do jornalista com o qual tivemos a honra e o privilégio de trabalhar e que atuou com tanto brilhantismo em nossa programação".





Conforme o comunicado, o apresentador estava afastado do Cidade Alerta desde maio, quando descobriu um câncer no pâncreas e no fígado. Ele estava no comando do programa desde 2012 e ali imprimiu a sua marca, expondo os problemas de segurança pública do País com a coragem que sempre pautou sua trajetória, transformando o Cidade Alerta em um importante canal de denúncias. “Esse jornalismo que eu e alguns companheiros fazemos é o jornalismo que revela as mazelas do País”, disse ele.

Com informações do notícias ao minuto