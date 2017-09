ARACATIAÇU: DENÚNCIA DO INTERNAUTA

Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia queria aqui expressa minha indignação.Sei que vivemos tempos difíceis e de crise,mas fico indignada com a falta de respeito e compromisso em trabalha limpando as ruas de Aracatiaçu. os garis ,principalmente as mulheres responsável pela limpeza das ruas começam a trabalhar as 7h,as 7:30 sentam e só levantam as 8h. As 9 descansam pro lanche e antes das 11h já estão indo pra casa. Vou deixar meu filho na escola as 7h da manhã e na volta elas já estão sentadas e ficam até as 8h."