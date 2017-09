Assalto usando uma carroça aconteceu no Estado do Rio Grande do Norte

O assalto em que os bandidos usam uma carroça, foi praticado no estado do Rio Grande Norte e não estado do Ceará, como foi divulgado recentemente. O jornal O Novo daquele estado tem acompanhado o assunto que se espalhou pelas redes sociais. No vídeo postado na internet mostra que um trio de assaltantes se utilizou de uma carroça puxada por um burro no último sábado (2), para praticar assaltos, no bairro de Candelária, na capital Natal, no Rio Grande do Norte. De acordo com matéria do site Agora RN, e divulgada pelo O Novo, câmeras de segurança de uma escola flagraram a ação dos suspeitos.