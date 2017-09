A violência a cada dia aumenta e assola os sobralenses!

Mais um roubo foi registrado na "Bela Princesa do Norte" no início da tarde de ontem (7) no bairro Alto do Cristo.





A vítima caminhava quando foi abordada por dois assaltantes em uma motocicleta de cor preta, que anunciaram o roubo e levaram os pertences da vítima.





Logo após o crime, os bandidos fugiram tomando rumo ignorado.





Fonte: Sobral 24 horas