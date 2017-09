ATENÇÃO! Novo golpe no WhatsApp promete pacote de dados gratuito

A PSafe, empresa desenvolvedora do aplicativo DFNDR, identificou um novo golpe que está circulando pelo WhatsApp. Trata-se de um link que faz uma falsa promessa de pacote de dados móveis de diversas empresas de telefonia e foi acessado mais de 20 mil vezes até o momento.

Este é o primeiro passo para o golpe. Não clique nos links

Ao abrir o link recebido pelo app de mensagens, o usuário faz um breve cadastro com seu nome, número de celular e operadora e é induzido a compartilhar o falso benefício com 10 amigos. Ao realizar os compartilhamentos, o site malicioso faz dois direcionamentos: um sugere que o usuário inclua seu número de telefone novamente, só que desta vez o cadastro é para um serviço de SMS pago – que efetua cobranças indevidas; o outro direcionamento é para baixar um app falso, que pode infectar o smartphone e deixá-lo vulnerável a outros tipos de crime ou prejuízo financeiro.





Para que os usuários de Android não se tornem vítimas deste tipo de cibercriminosos, o gerente de Segurança da PSafe, Emilio Simoni, reforça a necessidade de ter um antivírus certificado com a função ‘antiphishing‘ instalado no smartphone, que avisará o usuário se o link clicado é confiável ou não, permitindo, assim, uma navegação mais segura. Além disso, “é importante que o usuário tenha um comportamento preventivo na internet, desconfiando de links recebidos via redes sociais e chats, mesmo de conhecidos”, completa o especialista.





Acredito que a melhor dica é não acreditar em tudo que te mandam pela internet, seja no WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger, entre outros. Não dá para ser tão ingênuo. E mesmo que o material tenha sido enviado por seu melhor amigo, verifique antes de clicar, pois ele pode ter sido vítima de um ataque virtual. Neste caso, mesmo sem saber, seu amigo pode estar te enviando um link malicioso. Fique esperto!

Depois de clicar nos links iniciais receberá esta mensagem

A terceira fase do ataque vai mostrar esta imagem

Por último, você terá esta tela





Via Diário do Nordeste