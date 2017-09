Balanço parcial aponta mais um fim de semana violento no Ceará com 60 mortes em homicídios e acidentes

O fim de semana no Ceará foi violento, com ao menos, 60 mortes. Um balanço parcial das ocorrências policiais registradas entre a última sexta-feira (1º) e o começo da madrugada desta segunda (4) aponta 45 casos de homicídios e mais 15 mortes em conseqüência de acidentes de trânsito. Somente em Fortaleza, 13 pessoas foram assassinadas.





Na Capital, os 13 homicídios foram registrados nos seguintes bairros: Vicente Pinzón, Itaperi, Jardim Fluminense, Granja Lisboa, Serviluz, Barra do Ceará, Colônia, Aerolândia, Fátima, Jardim União, Messejana, José Walter e Cais do Porto.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram, ao menos, nove assassinatos nos seguintes Municípios: Caucaia (4 casos), Chorozinho (duplo homicídio), Pacajus, Maracanaú e São Gonçalo do Amarante.





No Interior Norte, 11 homicídios nos seguintes Municípios: Sobral (4 casos), Crateús (2 casos), Paraipaba (duplo homicídio), Trairi, Acaraú e Apuiarés.





No Interior Sul foram 12 assassinatos, nos municípios a seguir: Russas (dois casos), Limoeiro do Norte, Aracati, Ibicuitinga, Mauriti, Juazeiro do Norte, Iguatu, Acopiara, Solonópole, Choró e Morada Nova.





Acidentes





Quinze pessoas morreram em conseqüência de acidentes de trânsito ocorridos nos seguintes Municípios: Missão Velha (três mortos num choque de um veículo com uma árvore), Barbalha (CE-293), Tauá, Irapuan Pinheiro (CE-371), Morada Nova (CE-138), Ubajara (CE-187), Juazeiro do Norte (dois casos, um na Avenida Padre Cícero e outro na Avenida Leão Sampaio), Icó, Mombaça (CE-363), Crateús (dois casos, um na localidade de Ipojuca e outro na CE-187) e Pedra Branca (BR-020).