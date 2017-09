Banco de Barreira é explodido, mas suspeitos deixam o cofre intacto

O ataque aconteceu na madrugada deste sábado (16); ninguém foi preso até o momento.

Uma agência bancária do município de Barreira, a 85 km de Fortaleza, foi explodida na madrugada deste sábado (16). Segundo informações do Comando do Policiamento do Interior (CPI), os suspeitos não levaram nenhuma quantia em dinheiro.





A polícia apurou com testemunhas do local que dois carros estacionaram em frente à agência por volta de meia-noite. Quatro homens teriam descido do carro e, minutos depois, ouviu-se o barulho da explosão. Logo após, os suspeitos teriam fugido, deixando o banco destruído, mas o cofre intacto.





Investigações apontam que os homens pegaram uma estrada no sentido de Ocara. Até o momento, nenhum deles foi localizado.





