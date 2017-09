BANDIDOS BOTAM TERROR E ASSALTAM LOTÉRICA NA CIDADE DE FORQUILHA; VÍDEO

Na tarde desta sexta-feira (22), por volta das 14h, dois indivíduos armados com armas de fogo assaltaram uma casa lotérica no bairro Alto Alegre, no município de Forquilha.





Os criminosos chegaram no estabelecimento em uma motocicleta, anunciaram o assalto e fizeram um arrastão e ainda atiraram na dentro da casa lotérica. Felizmente, o tiro não atingiu ninguém Logo após o roubo, os criminosos fugiram em rumo ignorado.





A quantia roubada não foi revelada. A Polícia foi acionada, realizou diligências, mas os acusados não foram localizados.





Vídeo mostra ação criminosa:



Vídeo 02: