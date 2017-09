BANDIDOS SE DÃO MAL: Suspeitos de atacar agências bancárias em Potengi são mortos

As mortes aconteceram no mesmo dia dos assaltos. Advogado foi baleado.

Duas pessoas morreram em um tiroteio no Crato, durante a noite de sexta-feira (29). As vítimas, identificadas como Leonardo de Vasconcelos Sousa e Francisco Rogério da Silva, estavam no banco traseiro de um carro modelo Fiat Palio Wekend, quando o crime aconteceu. Os dois são suspeitos de participar de ataques a duas agências bancárias de Potengi, ocorrido na madrugada do mesmo dia.





A dupla estava de carona com o advogado Jerry Cruz Bezerra, seu acompanhante, Tiago Miranda de Matos e uma quinta pessoa, identificada como Cícero de Deus Lima. O grupo retornava da Delegacia Regional de Polícia Civil do Crato e foi alvo de disparos efetuados por dois homens em uma motocicleta, quando o advogado reduziu a velocidade do carro, que ficou marcado pelos disparos.





O advogado e Cícero também foram atingidos. Jerry está em estado grave. Cícero foi baleado na coxa direita. Os dois seguem no Hospital Regional do Cariri. Tiago escapou dos disparos e relatou o fato à Polícia Militar. O carro e as cápsulas encontradas foram apreendidas.