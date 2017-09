SOBRAL: URGENTE! BANDIDOS SEQUESTRAM ÔNIBUS COM UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE IPU - VÍDEO

Um fato lamentável aconteceu na noite desta quarta-feira (13), por volta das 22 h, com universitários da cidade de Ipu.





O ônibus que transporta os alunos universitários da cidade de Ipu para Sobral, foi sequestrado. Dois indivíduos entraram no ônibus no posto de combustível Ipiranga "Líder", na saída de Sobral, na BR 222. Os bandidos seguiram com o ônibus em rumo ignorado.





As primeiras informações dão conta de que os indivíduos estavam armados com armas de fogo. A PRF foi acionada.





Policiais Militares conseguiram encontrar o ônibus abandonado nas proximidades do distrito de Aprazível. Felizmente, os alunos estão bem, mas foram roubados. Os criminosos perpetraram um verdadeiro arrastão, levaram todos os pertences das vítimas.





Mais informações em breve.

Fonte: Sobral 24 horas