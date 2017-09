BOA NOTÍCIA: Deputado Moses garante mais R$ 1 milhão para o aparelhamento da Santa Casa de Sobral

Nesta segunda-feira (25), o Fundo Nacional de Saúde divulgou a nota de empenho no valor de quase de R$ 1 milhão (R$ 999.989,00) para o maior hospital da região Norte do Estado. O recurso, assegurado pelo orçamento impositivo, foi destinado pelo Deputado Federal Moses Rodrigues (PMDB/CE) à Santa Casa de Misericórdia de Sobral através de emenda individual, e atende a uma antiga solicitação da unidade.





“Desde o inicio do meu mandato tenho solicitado recursos para garantir saúde de qualidade aos moradores das regiões Norte e Noroeste do Ceará. Já asseguramos duas emendas individuais para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral uma delas no valor de R$ 300 mil para a compra de uma ambulância do tipo UTI, outra de R$ 800 mil para um novo tomógrafo. Agora conseguimos empenhar quase R$ 1 milhão para aquisição de novos equipamentos”, comemora Moses Rodrigues.