CADÊ O HELICÓPTERO QUE ESTAVA AQUI?

"Politicagem é mesmo uma merda e o povo abestado ainda confia.









Lembro bem quando o Governador Camilo Santana acompanhado do pior prefeito que Sobral já teve, veio anunciar a base permanente do CIOPAER (Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas). Um marco fraudulento em sua gestão, uma vez que a região Norte não pode contar com essa gloriosa equipe.









Fato é que três ladrõezinhos pé de chinelo, lá das brenhas, querendo dar uma de bandidos, sequestraram um ônibus com 40 universitários e só não estupraram algumas jovens porque uma equipe do RAIO chegou a tempo, mas eles conseguiram se embrenhar na mata e sem o apoio aéreo foi impossível a operação ter o êxito de captura-los.









Mas o povo não sabe exigir ou tem medo de cobrar e tome peia. Mas quem sabe na próxima chacina eles mandem de volta.









Governador, respeite o povo de Sobral e região Norte, deixe esse helicóptero aqui pelo AMOR DE DEUS."